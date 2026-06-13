С референдум село ще гони фермер
Жители на петричкото село Старчево решиха да организират референдум, за да изгонят фермер от Петрич, който отглежда край селището им над 1200 овце и к...
Следете всички новини, анализи и коментари за Selo. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жители на петричкото село Старчево решиха да организират референдум, за да изгонят фермер от Петрич, който отглежда край селището им над 1200 овце и к...