Соларис Холдинг пусна в експлоатация нов хибриден ВЕИ парк край Селановци
Фотоволтаичната централа е с мощност 59,8 MWp и батерии с капацитет 107,3 MWh
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Фотоволтаичната централа е с мощност 59,8 MWp и батерии с капацитет 107,3 MWh
Инцидентът е станал на 12 октомври
Стоката е открита в къща в селото
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