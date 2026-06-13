Села в Пернишко останаха без ток
Без електроснабдяване са няколко населени места в област Перник, съобщи областният управител на Перник - Ирена Соколова пред Фокус. „От 05:00 часа таз...
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Без електроснабдяване са няколко населени места в област Перник, съобщи областният управител на Перник - Ирена Соколова пред Фокус. „От 05:00 часа таз...