Църквата благодари за забраната на третия пол в училищата
Убедени сме, че въпросите относно пола, семейството, възпитанието и образованието на децата в съвременното общество са въпроси със стратегическа значи...
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Убедени сме, че въпросите относно пола, семейството, възпитанието и образованието на децата в съвременното общество са въпроси със стратегическа значи...
Вторият пилот на А320 Андреас Лубиц, който бе обвинен за смъртта на 149 души, влизал в гей сайтове. Това пише в днешното издание на The Sunday Express...