Проверяват банкови сметки и сейфове
Регистрираните кредити в системата на БНБ са 6,747 млн. броя
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Регистрираните кредити в системата на БНБ са 6,747 млн. броя
Чужденците наемали масово касетки, и то по-големи, за да има къде да си държат документи, пари и ценности
Съдебните изпълнители ще имат достъп до регистъра на БНБ за банковите сметки и за хората, които са наели сейфове в банките. Освен това БНБ ще трябва д...
Съдебните изпълнители ще имат достъп до регистъра на БНБ за банковите сметки и за хората, които са наели сейфове в банките. Това предвиждат промени в...