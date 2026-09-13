Денков обяви голямата новина за АЕЦ Козлодуй
Правителството ще вземе днес решението по въпроса
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Правителството ще вземе днес решението по въпроса
Строителството на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" ще струва 5,3 млрд. долара. Това е станало ясно по време на срещата в министерството на енергетиката между...
Американската компания "Уестингхаус", по чиято технология ще бъде изграждан VII блок в АЕЦ "Козлодуй", ще получи 30% от проектната компания "АЕЦ Козло...
Няма чистка сред висшите ръководители, категоричен бе депутатът
Премиерът се надява до 2016 г. да започне фактическото му изграждане
Токът ще се продава на свободния пазар
София. Румъния официално ни попита ще правим ли VII блок на АЕЦ "Козлодуй". "Има писмен документ, в който се пита какви са плановете на страната ни з...