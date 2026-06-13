Мермерски и Донски с поредна титла в тениса
Пореден голям успех на тенис постигна тандемът Себастиян Мермерски (САЩ) и Александър Донски (Кан). Двойката спечели Международен турнир от ITF на тр...
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Пореден голям успех на тенис постигна тандемът Себастиян Мермерски (САЩ) и Александър Донски (Кан). Двойката спечели Международен турнир от ITF на тр...