Юбилейното Ферари е готово за битка (ВИДЕО)
Нямам търпение да вляза в болида, радва се Фетел
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Нямам търпение да вляза в болида, радва се Фетел
Пилотът на "Мерцедес" Люис Хамилтън доминира в първата и втората свободна тренировка преди Гран При на Австралия. Британецът взе първия тест с 1:24.22...
Пилотът на "Мерцедес" Люис Хамилтън отново взе полпозишън преди голямата награда на Австрия. Със спечелването на квалификацията на пистата "Ред Бул Ри...
Не ставам за свещеник, признава Себастиян Фетел Себастиян Фетел е един от най-обичаните пилоти във Формула 1. Германският пилот на "Ферари" винаги е...
Себастиан Фетел постигна първа победа за новия си отбор "Ферари" в Гран При на Малайзия, втори кръг от сезон 2015 във Формула 1. Четирикратният свето...
Мелбърн. Германецът Нико Розберг спечели първия старт от сезона във Формула 1. Пилотът на Мерцедес финишира първи на Гран При на Австралия, следван от...
10 точки делят Фетел от четвърта поредна титла
Вдигнах кръвно заради Себ, проплака шефът на "Ред Бул"