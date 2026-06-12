Психично болен мъж се барикадира в София
София. Психично болен мъж се е барикадирал в дома си в столицата. Вече почти половин денонощие той държи на крак полицията, съобщава Нова тв. По неоф...
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София. Психично болен мъж се е барикадирал в дома си в столицата. Вече почти половин денонощие той държи на крак полицията, съобщава Нова тв. По неоф...