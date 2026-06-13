Италианци аплодираха "Съдилището"
Вежди Рашидов откри осмия празник на българското кино в Рим Познавачи и критици на седмото изкуство аплодираха преди вчера в Рим "Съдилището" на Стеф...
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Вежди Рашидов откри осмия празник на българското кино в Рим Познавачи и критици на седмото изкуство аплодираха преди вчера в Рим "Съдилището" на Стеф...