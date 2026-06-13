Спийд траш метълите от SDI за първи път в България
Родните фенове ще са сред първите, които ще слушат бандата след 23 години раздяла Реформираната немска спийд/траш метъл група SDI ще гостува за първи...
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Родните фенове ще са сред първите, които ще слушат бандата след 23 години раздяла Реформираната немска спийд/траш метъл група SDI ще гостува за първи...