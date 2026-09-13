За три дни ледът прати 450 в "Пирогов"
Пострадалите са предимно възрастни хора
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Пострадалите са предимно възрастни хора
Непочистените и заледени тротоари и улици в столицата препълниха с пациенти спешните кабинети на "Пирогов". От 17 до 25 януари близо 1300 възрастни...
Ледът препълни спешното отделение на УМБАЛ „Свети Георги" в Пловдив. До момента са извършени 8 ортопедични операции и предстоят още 18. Това съобщиха...
София. Шест деца са приети в токсикологията на „Пирогов" в празничната нощ. Това съобщиха от лечебното заведение и уточниха, че миналата година са пос...
София. 130 души, които са пострадали на леда, са потърсили медицинска помощ в УМБАЛСМ „Пирогов" за последното денонощие. Това съобщиха от пресцентъра...