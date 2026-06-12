Всичко за Сбж

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СБЖ в защита на колеги от БНР

СБЖ в защита на колеги от БНР

Съюзът на журналистите излезе вчера с декларация по повод финансовата ситуация в националното радио. "Заставаме категорично зад позицията на членовете...

27 април | 17:24
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Медали за добри сърца

Медали за добри сърца

Отличиха спасителя от Мизия и мениджъра на Отбора на надеждата Репортаж на "Стандарт" вдъхнови една от наградите Вярна на принципа си, че добротата...

03 февруари | 20:25
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