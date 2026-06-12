Радев с послание към журналистите
Поводът е 180-годишнината на периодичния печат в България
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Поводът е 180-годишнината на периодичния печат в България
"Ако действително са налице факти, потвърждаващи тезата ѝ, нека ги огласи публично!", призовават от СБЖ
Съюзът на журналистите излезе вчера с декларация по повод финансовата ситуация в националното радио. "Заставаме категорично зад позицията на членовете...
На никому угода, на никому напук, е заветът на Йосиф Хербст Снежана Тодорова е новият председател на Съюза на българските журналисти. Решението взеха...
Отличиха спасителя от Мизия и мениджъра на Отбора на надеждата Репортаж на "Стандарт" вдъхнови една от наградите Вярна на принципа си, че добротата...