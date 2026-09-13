Изненада! С кого се събра Евгени Минчев
Къде се появиха двамата
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Къде се появиха двамата
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Най-добро е изпълнението при данъка върху превозните средства Дирекция „Местни данъци и такси" към Община Кърджали отчита много добро изпълнение на п...
Шестото издание на дарителската инициатива на VIVACOM - Операция "Жълти стотинки", събра 120 000 лв., които да даде на "Дом Възможност". Кампанията ст...
Четвъртото издание на "Амазонката на Варое" препълни салона на БАН Ректорите на почти всички университети у нас, председателят на БАН академик Стефан...
Отсъства групата на ГЕРБ.