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СБП обяви своите отличници

СБП обяви своите отличници

Съюзът на писателите обяви годишните си литературни награди за 2013-а. Васил Сотиров е пръв сред поетите с книгата си "Излизане от пейзажа". Мая Вапца...

12 май | 21:30
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