СБП отбеляза Деня на народните будители с тържество
На 30 октомври в Централния военен клуб Съюзът на българските писатели и Съюзът на ветераните от войните на България организираха тържество по повод 1...
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На 30 октомври в Централния военен клуб Съюзът на българските писатели и Съюзът на ветераните от войните на България организираха тържество по повод 1...
Съюзът на писателите обяви годишните си литературни награди за 2013-а. Васил Сотиров е пръв сред поетите с книгата си "Излизане от пейзажа". Мая Вапца...
Боян Ангелов с най-много гласове на конгреса на СБП, но не може да стане шеф
Уважаеми дами и господа, В съботния брой (30.11.2013 г.) на уважавания от нас всекидневник "Стандарт" е публикувана статията "Битката за Пегас". В не...