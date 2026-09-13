Търговци договарят директно с ферми на събора на овцевъдите
Велико Търново. Търговските вериги и фермерите ще могат за пръв път да се договарят за директни доставки на продукция по време на събора на овцевъдите...
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Велико Търново. Търговските вериги и фермерите ще могат за пръв път да се договарят за директни доставки на продукция по време на събора на овцевъдите...
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