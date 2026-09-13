Новост. Първа мобилна зарядна станция у нас
Пуснаха я Renault и СБА
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Пуснаха я Renault и СБА
Анализ на СБА показва, че под2% от младите водачи показват перфектни познания на Закона за движение по пътищата
Рали спортът у нас ще продължи да се развива, категоричен е инж. Емил Панчев
Специално за автошколите, които биха искали да заложат на нови и модерни автомобили
"Превъртането на километража" на автомобила, което вдига цената му неколкократно, да се наказва със затвор до две години и глоба до шест хиляди. За то...
Вносителите и търговците на стари автомобили, които превъртат показанията на километражите и така манипулират реалния пробег на колите, да влизат в за...
Тази сутрин на 73-годишна възраст почина председателят на Съюза на българските автомобилисти (СБА) Георги Янакиев. Тъжната новина съобщи председателят...
Георги Янакиев, председател на СБА