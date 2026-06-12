Саудитски духовник: Земята не се върти (ВИДЕО)
Саудитски духовник разбърка всички астрономични закони с твърдението си, че не Земята обикаля Слънцето, а то нея. На въпрос на студент по време на ле...
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Саудитски духовник разбърка всички астрономични закони с твърдението си, че не Земята обикаля Слънцето, а то нея. На въпрос на студент по време на ле...