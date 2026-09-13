Славчо лети в театъра на Стратиев
Последният доайен на Сатирата остави ярка следа в киното и на сцената на Мелпомена
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Последният доайен на Сатирата остави ярка следа в киното и на сцената на Мелпомена
„Клуб на пороците“ се появи в афиша
Какво е накарало Руслан Мъйнов да излезе на сцената
Премиерата на „Ветрилото на лейди Уиндърмиър“ е на 3 октомври на камерната сцена
Николай Урумов режисира елитна компания
Румен Рачев е режисьор на прочутата пиеса от Христо Бойчев
Геро е верният Санчо Панса в премиерата на Сатирата
Четири жени побъркват младок на камерната сцена „Методи Андонов“
Френският топдраматург гледа своята пиеса „Обичай ме“ в Сатирата
Актьорът излиза на сцена след антракт от 14 години
"Злополучно криминале" на трима британски автори е новата премиера в Сатирата, чиито режисьор е Пламен Марков. Дузина актьори разиграват театър в теат...
Веселин Ранков пее като истински оперен ас в премиерния спектакъл "Тенор под наем" в Сатирата. Режисьорът Венцислав Асенов е избрал пиесата на Кен Луд...
Благоевград. В благоевградския драматичен театър „Никола Вапцаров" ще бъде представена постановката „Вечеря за тъпаци" на чешкия режисьор Иржи Менцел....
София. Черната комедия "Операцията" на Иво Сиромахов, режисирана от Борис Панкин, от днес е в официалния афиш на Сатирата. В нея Орлин Горанов е анест...
Орлин Горанов размахва и бучи страховити инжекции като анестезиолога Кольо Донев в "Операцията". Докторът е сред героите на Иво Сиромахов в премиерния...
Ивайло Христов и Мирослав Пашов стиснаха ръцете си преди състезанието за Армията
София. Донос, подписан от "Агент Василев", разбуни театралната гилдия. Неговият автор твърди, че Здравко Митков е гласен за шеф на Сатирата. Във вторн...
Конкуренти на досегашния шеф Калин Сърменов са Здравко Митков, Бойко Богданов и Мариан Бачев