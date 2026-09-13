Всичко за Сатирата

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Тенор под наем в Сатирата

Тенор под наем в Сатирата

Веселин Ранков пее като истински оперен ас в премиерния спектакъл "Тенор под наем" в Сатирата. Режисьорът Венцислав Асенов е избрал пиесата на Кен Луд...

25 октомври | 16:30
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Орлин бие упойки в Сатирата

Орлин бие упойки в Сатирата

Орлин Горанов размахва и бучи страховити инжекции като анестезиолога Кольо Донев в "Операцията". Докторът е сред героите на Иво Сиромахов в премиерния...

06 ноември | 22:10
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