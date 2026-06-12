Венци Живков: В ЦСКА са малоумници
Сашо Тодоров има психични проблеми, обяви бившият началник Бившият изп. директор на ЦСКА Венци Живков избухна в отговор на настоящето ръководство, ко...
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Сашо Тодоров има психични проблеми, обяви бившият началник Бившият изп. директор на ЦСКА Венци Живков избухна в отговор на настоящето ръководство, ко...