Всичко за Сашо Станков

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Последни новини Спорт
Станков би отбой за Европа

Станков би отбой за Европа

Пловдив. Треньорът на "Локо" (Пд) Сашо Станков е споделил пред близки, че "смърфовете" почти нямат шанс за класиране в евротурнирите. Специалистът е...

14 януари | 19:55
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БГ Липи: Не минаха центъра

БГ Липи: Не минаха центъра

София. "Ботев" играха страхливо, не минаха центъра до почивката, ядосваше се треньорът на "Локо" Сашо Станков, известен като български Липи. "Резултат...

08 декември | 17:35
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Станков подпука "Ботев"

Станков подпука "Ботев"

Пловдив. Здрава психоатака срещу "Ботев" предприе 48 часа преди пловдивското дербито треньорът на "Локо" Сашо Станков. Първо той нарече смешни претенц...

06 декември | 19:05
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