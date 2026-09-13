Атакуваха яростно Сашо Станков
София. Сашо Станков бе атакуван яростно в социалната мрежа Фейсбук заради конфликта му с футболиста Станислав Маламов. Част от ултрасите на "Локо" (Пд...
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София. Сашо Станков бе атакуван яростно в социалната мрежа Фейсбук заради конфликта му с футболиста Станислав Маламов. Част от ултрасите на "Локо" (Пд...
Пловдив. Треньорът на "Локо" (Пд) Сашо Станков е споделил пред близки, че "смърфовете" почти нямат шанс за класиране в евротурнирите. Специалистът е...
София. "Ботев" играха страхливо, не минаха центъра до почивката, ядосваше се треньорът на "Локо" Сашо Станков, известен като български Липи. "Резултат...
Пловдив. Здрава психоатака срещу "Ботев" предприе 48 часа преди пловдивското дербито треньорът на "Локо" Сашо Станков. Първо той нарече смешни претенц...