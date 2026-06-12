Врагове от затвора се бият в "Универсиада"
Заклетите врагове Коко Тайсъна и Александър Пацов обещават ново зрелище за феновете на бокса. Двамата ще излязат отново на ринга за първи път след 7 г...
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Заклетите врагове Коко Тайсъна и Александър Пацов обещават ново зрелище за феновете на бокса. Двамата ще излязат отново на ринга за първи път след 7 г...