Борисов: Допуснахме елементарни грешки в отбрана
Елементарни грешки в отбрана провалиха ЦСКА срещу "Лудогорец" тази вечер. Това смята помощник-треньорът на ЦСКА Сашо Борисов след загубата. Марин Орш...
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Елементарни грешки в отбрана провалиха ЦСКА срещу "Лудогорец" тази вечер. Това смята помощник-треньорът на ЦСКА Сашо Борисов след загубата. Марин Орш...