САЩ глобиха Lufthansa с над $6.4 млн.
Според изявление, публикувано на официалния уебсайт на авиационната администрация, компанията е имала 30 дни за официално становище, които са изтекли...
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Според изявление, публикувано на официалния уебсайт на авиационната администрация, компанията е имала 30 дни за официално становище, които са изтекли...