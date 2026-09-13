Южна Калифорния пред евакуация заради пожар
Говорителят на противопожарната служба на окръг Санта Барбара Майк Елиасън каза, че огънят още не е овладян
Следете всички новини, анализи и коментари за Санта Барбара. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Говорителят на противопожарната служба на окръг Санта Барбара Майк Елиасън каза, че огънят още не е овладян
Санта Барбара. Официално потвърдиха самоличността на нападателя, отнел живота на 6 души преди да се самоубие късно вечерта в петък в близост до кампус...
Санта Барбара. Въоръжен мъж е убил седем души в стрелба в калифорнийския град Санта Барбара, обявиха от полицията на щата. Стрелбата е станала в петъ...