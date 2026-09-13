Калин Стоянов разби соросите-санитари, които режат заплатите на полицаите
Срамен и циничен акт, унижават служителите на силовото ведомство, каза бившият МВР-шеф
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Срамен и циничен акт, унижават служителите на силовото ведомство, каза бившият МВР-шеф
Извън политическата логика
Има достатъчно кандидати,но те нямат изградени антитела срещу вируса
21 болници в страната търсят кадри
COVID-19 е също толкова заразен, колкото грипа, но при него има по-сериозни усложнения и по-висока смъртност
Хората, които се грижат за реда и чистотата в областната болница в Силистра, се събират по обяд на митинг пред клиниката
До дни ще зарадват и останалия персоналВсички санитарки в университетската болница "Проф. д-р Стоян Киркович" са получили заплатите си за декември, к...
Стара Загора. И бежанци ще могат да се включат в проекта на социалното министерство „Шанс за работа", информираха от старозагорското Бюро по труда. То...
Кърджали. В Ардино предстои да заработи Център за услуги в домашна среда, който ще помага на болни и възрастни хора. Предвижда се от новата социална у...