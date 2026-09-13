Голямото саниране тръгва! Стотици блокове с безплатен ремонт
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
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Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
Столичната община раздава типови проекти за по-бързи и качествени ремонти Офисите, магазините и другите самостоятелни обекти в блоковете, които се из...
Кметовете ще санират с 1 млрд. лв. блокове с поне 36 апартамента, каза Павлова
Мащабната програма за саниране на панелките в България ще започне със сгради с поне 36 апартамента. Първите строителни дейности ще стартират през лято...
Варна. Варна може да получи до 1/ 3 от средствата, които ще бъдат заложени в държавния фонд за енергийна ефективност. От Министерството на регионалн...