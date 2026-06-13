Чудната история на къщата, където е подписан Санстефанският договор
Кръвно свързана с българската история, но никой не знае за нея
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Кръвно свързана с българската история, но никой не знае за нея
На този ден се подписва Санстефанския мирен договор
Живопис и дървени пластики разкриват сърцето и таланта на художника
Днес селото Йешилкьой е квартал на Истанбул, в него има три църкви, но никой не знае къде е бил домът на арменеца Данданян, подслонил паметния момент
Публиката ще види портрети от бронз и акварели
В крайбрежния кв. "Йешилкьой" нищо не напомня за паметния 3 март 1878 г. В "Йешилкьой", както се нарича днес Сан Стефано, нищо не напомня, че тук на...