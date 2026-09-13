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Почина мъжът-факла

Почина мъжът-факла

Варна. 42-годишният Димитър Желев, който се запали и горя като факла на пътя между бургаските села Миролюбово и Изворище в петък, е починал в неделя...

14 септември | 14:55
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