Почина мъжът-факла
Варна. 42-годишният Димитър Желев, който се запали и горя като факла на пътя между бургаските села Миролюбово и Изворище в петък, е починал в неделя...
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Варна. 42-годишният Димитър Желев, който се запали и горя като факла на пътя между бургаските села Миролюбово и Изворище в петък, е починал в неделя...
Бургас. Тежко остава състоянието на самозапалилият се мъж в Бургас. Той е в изкуствена кома и с механично обдишване. 42-годишният Димитър Желев е със...
Страх от бирник подлудил Георги
София. Очаква се в петък да бъде опериран самозапалилият се мъж от Димитровград. Той е с 30% изгаряния. Хирургичната интервенция ще бъде в областта н...