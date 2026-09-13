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Мъж се самозапали в Дупница

Мъж се самозапали в Дупница

София. В „Пирогов" е настанен самозапалил се мъж след битов скандал в Дупница, съобщиха от пресцентъра на болницата. Пациентът с 25% изгаряне в обл...

24 юли | 9:52
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