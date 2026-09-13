Почина военният, който се самозапали. Излезе и клип в нета
Властите потвърдига за случилото се
Следете всички новини, анализи и коментари за Самозапали. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Властите потвърдига за случилото се
Той е откаран в "Пирогов" в много тежко състояние
49-годишната Елена се запозапали в сряда в Кочериново
София. Инцидент на АМ "Хемус". Лек автомобил се е самозапалил в движение на 22-ри км. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР за "Фокус". Пожа...
Казанлък. Лек автомобил се е самозапалил в движение в казанлъшкия квартал „Васил Левски". Инцидентът е станал в близост до училище. Това съобщава БГНЕ...
Бургас. Бургаският затворник Господин Димитров с прякор Закса опита да се самозапали в килията и вдигна на крак управата на затвора в морския град. Па...
Остава критично състоянието му, съобщи Ройтерс
София. В „Пирогов" е настанен самозапалил се мъж след битов скандал в Дупница, съобщиха от пресцентъра на болницата. Пациентът с 25% изгаряне в обл...
София. На протеста на "Орлов мост" мъж направи опит да се самозапали, но полицията му попречи. Органите на реда забелязали човека и действията ми и ре...
Инцидентът е станал в дома за хора с умствени увреждания в Самуил