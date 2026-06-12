Всичко за Самовзривяване

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Мъж се самовзриви в Турция

Мъж се самовзриви в Турция

Мъж се е самовзривил в Турция. Това е станало по време на полицейска операция в къща, намираща се в град Газиантеп, предаде АФП, цитирайки турски меди...

19 май | 21:02
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Жена се самовзриви в Нигерия

Жена се самовзриви в Нигерия

Жена се самовзриви на автобусна спирка в североизточния нигерийски град Потискум, предаде Ройтерс. Най-малко 15 души са загинали, а други 53 са ранени...

24 февруари | 16:35
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