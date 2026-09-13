29 деца жертви на атентата в Газиантеп
29 от жертвите на терористичния акт на сватбеното тържество в турския югоизточен град Газиантеп онзи ден са деца, съобщи в. "Хюриет". Общият брой на з...
Следете всички новини, анализи и коментари за Самоубийствен Атентат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
29 от жертвите на терористичния акт на сватбеното тържество в турския югоизточен град Газиантеп онзи ден са деца, съобщи в. "Хюриет". Общият брой на з...
Дете камикадзе отне живота на над 50 души на кюрдска сватба в турския град Газиантеп. Това съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган, който обвин...
Самоубийствен атентат окървави сватба в Турция. Жертвите са най-малко 30, а близо 94 души са ранени, съобщават световните медии. Експлозията е избухн...
Нов самоубийствен атентат край иракската столица Багдад е имало тази нощ. 35 души са загинали при нападение на шиитски мавзолей северно от града. Атак...
Самоубийствена атака е станала тази вече в населен с кюрди район на сирийския град Хасеке. Атентатор на мотоциклет е убил най-малко 16 души, а други с...
Самоубийствен атентат разтърси свещения за мюсюлманите град Медина, Саудитска Арабия, информира BBC. Задействано е взривно устройство край полицейски...
Mиналата седмица бе атакуван автобус, като загинаха 14 души
Жена-камикадзе се взриви в турския град Бурса, информира AFP. Най-малко 10 души са ранени при самоубийствения атентат. По непотвърдена информация има...
Германски гражданин, който е бил вербуван от радикалната групировка "Ислямска държава", е извършил самоубийствен атентат в северния иракски град Бейдж...
Сириец от ИД гръмнал бомбата, Давутоглу се обади на Меркел Самоубийствен атентат окървави най-туристическата част от Истанбул. Поне единадесет души,...
Десет души са загинали при бомбен атентат в южната част на Багдад. Крайпътна бомба е избухнала пред шиитска квартална джамия. Поклонниците тъкмо довъ...
Самоубийствен атентат със зареден с експлозиви камион уби 17 души и рани над 400 в центъра на афганистанската столица Кабул. Взривът избухна близо до...
Чужденец член на европейската полицейска мисия в Афганистан е сред жертвите на самоубийствения атентат в Кабул, който стана тази сутрин. Другите двам...
Самоубийствен атентат близо до летището в Кабул. Терорист, който се движел с кола бомба, е атакувал автомобил на чуждите сили, съобщи Франс прес. До...
Сана. Най-малко 40 души са загиналите при самоубийствения атентат в йеменската столица Сана. Атентаторът е взривил шахидския си пояс в момент, когато...
Кандахар. Най-малко 12 души са загинали при самоубийствен атентат в полицейска столова в централната част на Афганистан, съобщи Асошиейтед прес, цитир...
Дамаск. Извършен е самоубийствен терористичен атентат в северен квартал на Дамаск днес, има жертви, съобщи сирийската държавна телевизия. По данни на...