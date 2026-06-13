Самотница издъхна до парламента
Възрастна жена е починала до сградата на Народното събрание, съобщи Блиц. Става въпрос за 65-годишна самотница, която е била открита на метри от парла...
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Възрастна жена е починала до сградата на Народното събрание, съобщи Блиц. Става въпрос за 65-годишна самотница, която е била открита на метри от парла...