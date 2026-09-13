Цацаров: Няма да се самосезираме по твърденията на Цветан Василев
Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров по повод вчерашното интервю на банкер...
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Прокуратурата няма да се самосезира по твърденията на Цветан Василев. Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров по повод вчерашното интервю на банкер...
Упреците на прокурор Светлозар Костов считам за напълно неоснователни, твърди Тодоров
София. Прокуратурата няма да се самосезира за антисемитското изказване на рапъра Михаил Михайлов - Мишо Шамара, съобщи Правен свят. На 31 юли в ефира...
Пенчев пита Йовчев за трудовите права на полицаи
Цацаров иска МВР да разкрие полицаите, които биха протестиращи