Самолет кацна аварийно с двама мъртви на борда
Самолетът, който летял от Джеда в Саудитска Арабия до индонезийското летище Сурабая, кацнал в Бандаранайке в 02:45 местно време (01:15 българско време...
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Самолетът, който летял от Джеда в Саудитска Арабия до индонезийското летище Сурабая, кацнал в Бандаранайке в 02:45 местно време (01:15 българско време...