Атлети от 9 нации идват на "Самарско знаме" на 15 юни
Скокът на височина при мъжете ще е хитът в турнира
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Скокът на височина при мъжете ще е хитът в турнира
Алекс Начева, Габи Петрова и Инна Ефтимова също ще стартират в Стара Загора на 15-и юни
Реплика на бойния флаг ще съпровожда празничната програма на 3 март по повод Националния празник
След пороите през миналата седмица, за международния турнир по лека атлетика „Самарско знаме" времето беше сякаш като по поръчка. И не случайно в чет...
Селфи със Самарското знаме ще е хитът днес във Военноисторическия музей. Хиляди българи от София и страната ще заведат децата си да видят оригинала на...
Княз Батенберг два пъти посещава града, за да се поклони на реликвата Опълченец от Горна Диканя последен го носи в боя Близо половин век Радомир поч...
Шивачките от старозагорското предприятие „Мересиев“ са горди, че те са ушили огромния трибагреник
Стара Загора. Атлет №1 на България за 2013-а Георги Иванов спечели приза за най-добър атлет в десетия международен турнир „Самарско знаме" в Стара Заг...
Стара Загора. След 21-годишно прекъсване популярният в миналото международен турнир „Самарско знаме" отново ще събере в Града на липите лекоатлетичес...