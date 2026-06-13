Един от създателите на семейство "Симпсън" почина
Един от създателите на култовия анимационен сериал "Семейство Симпсън" почина на 59-годишна възраст, информира BBC. Сам Саймън се бори с рак дебелото...
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Един от създателите на култовия анимационен сериал "Семейство Симпсън" почина на 59-годишна възраст, информира BBC. Сам Саймън се бори с рак дебелото...