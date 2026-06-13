НДК отваря Салон на галериите
"Салон на галериите" е най-новият проект на НДК в областта на визуалните изкуства, който ще се проведе за първи път между 23 и 27 април. За четири дни...
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"Салон на галериите" е най-новият проект на НДК в областта на визуалните изкуства, който ще се проведе за първи път между 23 и 27 април. За четири дни...