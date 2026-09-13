Зеленски с обръщение към Африка. Посреща Маки Сал
Африканският лидер отиде първо в Москва
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Африканският лидер отиде първо в Москва
50 тонната дървена платформа имаше 23 спирки в българския и румънски участък на реката
Видин. Необичаен плавателен съд – сал, акустира на брега на Дунав при Видин. Екипажът – капитан Антон Антимов, Юрген Айзеле и Иван Панкев, е избрал да...
Атракцията стартира през юли, маршрутът включва 23 спирки по поречието между Видин и Силистра