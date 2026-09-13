Почина последният велик саксофонист от златната ера на джаза
Сони Ролинс отлеят към небесния хор на 95
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Сони Ролинс отлеят към небесния хор на 95
Един от най-големите бохеми в българския джаз. Свири на саксофон в Европа с Леа Иванова и оркестъра на Еди Казасян
Топсаксофонистът свири с бенда на БНР Една от най-важните фигури в съвременния джаз Джо Ловано пристига в България по покана на Музикална къща БНР. Л...
Стара Загора. "Тази вечер на старозагорския Джаз Форум имах невероятното удоволствие и чест да свиря с един от най-емблематичните саксофонисти на наше...
Световноизвестният саксофонист Джордж Гарзон ще дава ценни съвети на млади музиканти у нас. Преподавателят от колежа "Бъркли" ще изнесе безплатно майс...