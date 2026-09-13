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Виртуоз на сакса свири у нас

Виртуоз на сакса свири у нас

Световноизвестният саксофонист Джордж Гарзон ще дава ценни съвети на млади музиканти у нас. Преподавателят от колежа "Бъркли" ще изнесе безплатно майс...

08 юни | 18:30
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