9 растения у дома подобряват качеството на въздуха
Някои обичат слънцето, други виреят на слаба светлина, а повечето не изискват сложни грижи
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Някои обичат слънцето, други виреят на слаба светлина, а повечето не изискват сложни грижи
Копенхаген. Ако саксийните ви растения вехнат, независимо от грижите, които полагате за тях, това може да има необичайно обяснение, пише технологичния...
София. За 116-и пореден ден протестът против правителството на Пламен Орешарски се събра пред Министерски съвет и тръгна към парламента. По данни на...
Офиси под наем и денонощна охрана добавят до 5% към стойността на имотите