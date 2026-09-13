Дизайнерът на Зеленски проговори за облеклото му
Три години и половина след войната в Украйна дизайнерът на Зеленски не мечтае за мода и ревюта. А за мир
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Три години и половина след войната в Украйна дизайнерът на Зеленски не мечтае за мода и ревюта. А за мир
Пи Ей Мидия отбелязва, че за посещението си в замъка "Уиндзор"
Семейството на писателя ще дари събраните пари на мексиканска фондация, която се грижи за здравето и прехраната на децата на коренното население
Оставям ти тук и една запалка, само маската дай да си взема, че да не ме глобят, каза премиера
Шестима от признатите за участници в престъпната група получиха ефективни наказания от 3 до 8 години лишаване от свобода
Розово сако, с което бе облечена Хилари Клинтън по време на реч за неравенството в Ню Йорк, разбуни духовете в САЩ. Избирателите недоволстват, че дока...
Спецсъдът осъди на 7 години затвор Стефан Бонев-Сако. Той бе признат за виновен за разпространение на наркотици и организирана престъпна група и ще из...
Мамаду Сако поднови договора си с английския гигант "Ливърпул". Французинът, който пристигна на "Анфийлд" от ПСЖ през лятото на 2013 година, сложи под...
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