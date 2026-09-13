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Г-жа Клинтън със сако за $12 500

Г-жа Клинтън със сако за $12 500

Розово сако, с което бе облечена Хилари Клинтън по време на реч за неравенството в Ню Йорк, разбуни духовете в САЩ. Избирателите недоволстват, че дока...

09 юни | 3:05
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