Абитуриенти даряват парите за тоалети и ще бъдат "С тениска на бала"
За поредна година започна благотворителната кампания #steniskanabala, в която абитуриенти даряват средствата, които биха похарчили за рокли, костюми и...
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За поредна година започна благотворителната кампания #steniskanabala, в която абитуриенти даряват средствата, които биха похарчили за рокли, костюми и...