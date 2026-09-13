Лекар каза: Не пийте витамин С при коронавирус!
Витамин D помага при коронавирус, но не чак толкова колкото се говори в последно време
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Витамин D помага при коронавирус, но не чак толкова колкото се говори в последно време
Витаминът не помага особено на естествената защита на организма срещу коронавируса
Поп и рок звездата Роби Уилямс, е решил да сбъдне мечтата на едно българско момиче и да си легне с него на сцената на морския бряг на тазгодишния SPIR...