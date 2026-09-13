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Заплашват Руслана с убийство

Заплашват Руслана с убийство

Киев. Украинската певица Руслана обяви, че е получавала заплахи за убийство. На днешния протест на площад „Независимост" тя прочете от трибуната СМС,...

09 февруари | 15:39
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