Певицата Руслана с отличие за храброст от Мишел Обама
Вашингтон. Украинската певица Руслана бе отличена от първата дама на САЩ Мишел Обама в рамките на Международните награди за кураж за жени във Вашингто...
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Вашингтон. Украинската певица Руслана бе отличена от първата дама на САЩ Мишел Обама в рамките на Международните награди за кураж за жени във Вашингто...
Сред министрите в кабинета може да бъде и певицата Руслана
Шампионката от "Евровизия" развя украинското знаме и призова за победа на протестите
Киев. Украинската певица Руслана обяви, че е получавала заплахи за убийство. На днешния протест на площад „Независимост" тя прочете от трибуната СМС,...
Киев. Хиляди милиционери нахлуха през нощта на площада в Киев, за да разпръсне протеста. Служителите разтуриха част от барикадите и „окупираха" част о...
Киев. Победителката в "Евровизия 2004" Руслана Лужичко заплаши, че ще са самозапали на "Площада на независимостта", ако правителството и президента на...