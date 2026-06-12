Кисело мляко за имперския балет
Руските звезди са поръчали 200 кофички преди спектаклите в зала 1 на НДК Артистите от Имперския руски балет, които пристигат след дни за гастрол у на...
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Руските звезди са поръчали 200 кофички преди спектаклите в зала 1 на НДК Артистите от Имперския руски балет, които пристигат след дни за гастрол у на...