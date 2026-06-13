Падна втора руска ракета
Руска ракета-носител "Протон-М", пренасяща мексикански комуникационен спътник, се разби след излитането си от космодрума в Байконур. Тя е изгоряла в н...
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Руска ракета-носител "Протон-М", пренасяща мексикански комуникационен спътник, се разби след излитането си от космодрума в Байконур. Тя е изгоряла в н...