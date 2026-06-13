Докато не секнат парите за ИД, терорът ще продължи
- Убиха сестрата на малиеца, спасил заложници в еврейския магазин през януари - Айфеловата кула и музеите вече са отворени, днес децата тръгват на уч...
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- Убиха сестрата на малиеца, спасил заложници в еврейския магазин през януари - Айфеловата кула и музеите вече са отворени, днес децата тръгват на уч...
Още крият за сделката зад освобождаването на медсестрите ни Румяна Угърчинска е родена в София, но само 9 г. от живота си е прекарала в България. Гим...