Прокурорите с обвинение за целия път край Своге
Крестъпление да не се спазват изискванията за качество на полагания асфалт, казва румяна Арнаудова
Следете всички новини, анализи и коментари за Румяна Арнаудова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Крестъпление да не се спазват изискванията за качество на полагания асфалт, казва румяна Арнаудова
Експертиза ще покаже автентичен ли е записът, пуснат от Йончева
Новоназначените кадри на Агенция "Пътна инфраструктура" и Автомагистрали не са показали документи колко струва ремонтът на осветлението на „Ечемишка"....
Седем от заловените в събота мигранти на българо-гръцката граница са се самоорганизирали и са тръгнали в посока, за която им е съобщено, че се намира...
На шестима от 12-мата задържани в село Галиче са повдигнати обвинения за тежки престъпления. Сред тях е Ценко Чоков и синът му Мартин, каза пред БНТ п...
Няма да има наказание за продавачите на матури, ако те са ученици. Това заяви пред БНТ говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. И изтъкна, че...
Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова заяви относно обвинението срещу бившия кмет на Стрелча в изнасилване на 16-годишно момиче, че прокура...
София. Румяна Арнаудова става говорител на главния прокурор. Тя ще замести Борислав Сарафов, който изпълняваше временно длъжността. Арнаудова бе гово...