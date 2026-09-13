Втори акт за месец срещу бившия кмет на Видин
Окръжната прокуратура във Видин внесе в съда втори акт с нови обвинения за присвояване срещу бившия кмет на Видин Румен Видов, съобщиха от прокуратур...
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Окръжната прокуратура във Видин внесе в съда втори акт с нови обвинения за присвояване срещу бившия кмет на Видин Румен Видов, съобщиха от прокуратур...
Сбъркахме с него, призна още преди 6 години Бойко Борисов От два дни черезвичайна новина обикаля светкавично Видин - на 4 и половина години затвор е...
Окръжният съд във Видин осъди на 4 и половина години затвор бившия кмет на Видин Румен Видов, съобщиха от съдебната палата в града. Заедно с него съща...